Haberler

Manisa'da 3 aylık bebek yatağında ölü bulundu

Manisa'da 3 aylık bebek yatağında ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir apartmanda bakıcısı tarafından yatağında hareketsiz halde bulunan 3 aylık kız bebek, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili anne ve bakıcı gözaltına alındı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3 aylık kız bebek, evlerindeki yatağında ölü bulundu.

Altay Mahallesi'ndeki bir apartmanda, 3 aylık Ş.A.Y.'nin yatağında hareketsiz olduğunu fark eden bakıcısı G.S. durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bebeğin cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Ş.A.Y.'nin gece yediği mamadan sonra kusması üzerine boğulmuş olabileceğinin değerlendirildiği öğrenildi.

Olay sırasında evde olmayan anne F.Y. (28) ile G.S. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın 'PKK'nın başındaki Türk' dediği isim

İşte Öcalan'ın "PKK'nın başındaki Türk" dediği isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bebek Otel'de kriz! Ali Koç, Okan Buruk'a ''Senin de sıran gelecek'' demiş

Ali Koç, Okan Buruk'a parmak salladı: Senin de sıran gelecek
Penaltı için topun başına geçen futbolcu hayatının şokunu yaşadı

Penaltı için topun başına geçti, hayatının şokunu yaşadı
Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı

Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyede "getirmeyin" uyarısı
3 bin 500 TL verip kaz aldı, sonu büyük hüsranla bitti

3 bin 500 TL verip kaz aldı, sonu büyük hüsranla bitti
Bebek Otel'de kriz! Ali Koç, Okan Buruk'a ''Senin de sıran gelecek'' demiş

Ali Koç, Okan Buruk'a parmak salladı: Senin de sıran gelecek
Yapışık parmakla doğan Elif'in tedavisi babasının işten çıkarılmasıyla yarım kaldı

Yapışık parmakla doğan Elif'in tedavisi yarım kaldı
Giden gidene! Süper Lig devinde bir ayrılık daha

Giden gidene! Süper Lig devinde bir ayrılık daha