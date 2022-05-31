Manisa'da 280 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirildi - Haberler

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Manisa'da 280 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Emre Saçlı - Güncel
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Manisa'da 280 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirildi

MANİSA'nın Köprübaşı ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda yasa dışı ekildiği tespit edilen 280 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirildi.

MANİSA'nın Köprübaşı ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda yasa dışı ekildiği tespit edilen 280 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ragillar Mahallesi'ndeki bir tarlada yasa dışı haşhaş ekimi yapıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen jandarma ekipleri M.K.'ye ait 7 dönümlük arazide yaklaşık 280 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirdi. Ele geçirilen haşhaş bitkisi imha edilirken, tarla sahibi ise gözaltına alındı.


Demirören Haber Ajansı / Emre Saçlı - Güncel

Köprübaşı Jandarma Manisa Güncel Haberler

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