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Manisa'da 2016'daki ölümlü kazaya sebebiyet veren sürücü JASAT ekiplerince yakalandı

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Manisa'da 2016'da Lokman Gökçe'nin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin dosya yeniden ele alındı ve kazaya başka bir araç sürücüsünün sebebiyet verdiği tespit edildi. JASAT ekipleri kamera kayıtları ve krokilerin ardından otomobilin sürücüsünü yakaladı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Manisa'da 2016'da meydana gelen trafik kazasında Lokman Gökçe'nin ölümüne neden olduğu belirlenen sürücüyü yakaladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı ile Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı JASAT ekiplerince, 2016'da Lokman Gökçe'nin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin dosya yeniden ele alındı.

Yapılan detaylı inceleme ve analizler sonucunda, kazaya başka bir araç sürücüsünün sebebiyet verdiği tespit edildi.

Bir akaryakıt istasyonuna ait kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, kazaya karışan araç ile kazaya sebebiyet veren otomobilin peş peşe ilerlediğini, iki araç arasında 3 saniyelik zaman farkının bulunduğunu belirledi.

Kaza yerinde keşif ve canlandırma çalışmaları yaparak, zaman-mesafe krokileri oluşturan ekipler, bölgedeki Jandarma Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (J-KGYS) ve güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyerek otomobilin sürücüsü Y.Ç'yi yakaladı.

Kaynak: AA
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