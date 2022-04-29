Manisa'da 2 firari hükümlü yakalandı
AA - Ali Yıldırım - Güncel
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, "tasarlayarak adam öldürme" suçundan haklarında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan İ.K (60) ve E.E'yi (28) düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Hükümlüler, Alaşehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
AA / Ali Yıldırım - Güncel