Manisa'da 2 firari hükümlü yakalandı - Haberler

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Manisa'da 2 firari hükümlü yakalandı

AA - Ali Yıldırım - Güncel
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Manisa'da 2 firari hükümlü yakalandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, "tasarlayarak adam öldürme" suçundan haklarında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan İ.K (60) ve E.E'yi (28) düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Hükümlüler, Alaşehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

AA / Ali Yıldırım - Güncel

Jandarma, Hisarcık, Alaşehir, Manisa, Güncel, Haberler

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