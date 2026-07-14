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15 Temmuz'un 10. yılında Manisa'da anma

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı etkinlikleri kapsamında, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde "İrade Bizim Zafer Bizim" temasıyla anma programı gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı etkinlikleri kapsamında, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde "İrade Bizim Zafer Bizim" temasıyla anma programı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi Prof. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, rektör yardımcıları, dekanlar ile akademik ve idari personel katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda, 15 Temmuz'u konu alan video gösterimi yapıldı, Kur'an-ı Kerim okundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kibar, 15 Temmuz'un millet iradesinin ve demokrasiye sahip çıkma kararlılığının en güçlü şekilde ortaya konulduğu tarihi bir gün olduğunu ifade etti.

Milletin darbe girişimi karşısında kararlı bir duruş sergilediğini belirten Kibar, "O gece tankların değil inancın, silahların değil cesaretin, ihanetin değil millet iradesinin kazandığı bir gece olmuştur." dedi.

Program, "15 Temmuz Milli İradenin Yükselişi" konulu fotoğraf sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Cengiz Kılınçaslan
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