Manisa Büyükşehir'den Üzüm Üreticilerine Ücretsiz

MANİSA (Bültenler) - Manisa'nın ve Türkiye'nin en önemli tarımsal ihracat ürünü olan üzüm üreticileri için bir çalışma hazırlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, küçük aile işletmelerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla 10 bin üretici için yüzde yüz hibeli olarak 100 bin adet plastik kelter (sepet) dağıtımı gerçekleştirecek.

Türkiye'deki kurutmalık üzümün yüzde 85'ini, sofralık üzümün yüzde 20'sini üreten Manisa'da, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından üzüm üreticilerine yönelik olarak önemli bir proje hazırlandı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde hazırlanan proje kapsamında il genelindeki 10 bin üreticiye, yüzde yüz hibeli olarak 100 bin adet plastik sepet dağıtımı gerçekleştirilecek. Girdi maliyetleri artan üreticilerin, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve özellikle küçük aile işletmelerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan 'Üzüm Üreticilerini Destekleme Projesi' ile Manisalı üreticiye büyük bir destek daha sağlanmış olacak.

Destek Alabilecek Üretici Grupları

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığından projeye ilişkin yapılan açıklamada, "İl genelinde 'Üzüm Üreticilerini Destekleme Projesi' kapsamında yaş ve kuru üzüm taşımada kullanılmak üzere toplam arazi varlığı 30 dekarı aşmayan; 15 dönüm ve altı bağ alanına sahip 10 bin çiftçimize kişi başı 10'ar adet olmak üzere toplamda 100 bin adet yüzde yüz hibeli plastik sepet dağıtımı yapılacaktır. Manisa Büyükşehir Belediyesi web sitesinden duyuru yapılmasının ardından sepetler ilçelere sevk edilecek ve üreticiler Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi ile İlçe Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü'nden sepetleri teslim alabilecekler" ifadelerine yer verildi.

Bültenler / Güncel