Manisa Akhisar'da tur otobüsü kazasında ölen 64 yaşındaki kadın Konya'da defnedildi

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde, çekicinin tur otobüsüne çarptığı kazada hayatını kaybeden Zülfinaz Tosun, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kazada yaşamını yitiren Tosun'un (64) cenazesi, yakınları tarafından Manisa'daki hastane morgundan alındı.

Konya'nın Ereğli ilçesindeki Özgürler Mahallesi'ne getirilen Tosun'un tabutuna, eşi Hüseyin Tosun (64) ile yakınları sarılarak gözyaşı döktü.

Tosun'un naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

H.K. idaresindeki 78 YD 559 plakalı çekici, 11 Ekim'de Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde Bursa'dan Denizli'ye giden M.A. yönetimindeki 16 AED 124 plakalı tur otobüsüyle çarpışmıştı.

Kazada 11 kişi hayatını kaybetmiş, yaralanan 27 kişiden birine olay yerinde müdahale edilmiş, 26 kişi hastanelere sevk edilmişti.

Yaralılardan 13'ü taburcu edilmişti.

Gözaltına alınan tur otobüsünün sürücüsü M.A. ve çekicinin şoförü H.K. tutuklanmış, otobüsün sahibi ve yedek sürücüsü M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA