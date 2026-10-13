Manisa Akhisar'da TIR kazasında ölen Zülfinaz Tosun, Konya Ereğli'de toprağa verildi

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MANİSA'nın Akhisar ilçesinde TIR'ın, geri manevra yapan tur otobüsüne arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden Zülfinaz Tosun'un (64) cenazesi, memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, 11 Ekim'de Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan aldığı yolcuları Denizli'deki kaplıcalara götürmek için yola çıkan tur otobüsü, sürücünün gireceği sapağı kaçırınca geri manevra yaptı. Bu sırada arkadan gelen kereste yüklü TIR, otobüse çarptı. Kazada 11 kişi öldü, 26 kişi de yaralandı.

Kazada hayatını kaybeden Zülfinaz Tosun'un cenazesi, bugün memleketi Konya'nın Ereğli ilçesi Özgürler Mahallesi'ne getirildi. Cemevi önünde kılınan namazın ardından Tosun'un cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı