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Manisa'da orman yangını /Görüntü ve haber eklendi

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının enerjisi düşürüldü.

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Akhisar ilçesindeki Evkafteke Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye 8 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

YANGININ ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ

Akhisar ilçesindeki Evkafteke Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 13.00 sıralarında çıkan yangına müdahale eden ekip sayısı artırıldı. Alevlere 9 uçak, 12 helikopter, 50 arazöz, 5 iş makinesi, 335 personel ile müdahale sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü'nün yangına ilişkin sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Akhisar'da devam eden orman yangınının enerjisini düşürdük" bilgisi yer aldı.

Serkan ÖZDEMİR/AKHİSAR (Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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