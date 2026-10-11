Manisa Akhisar'da kazada 2 sürücüye gözaltı kararı verildiği bildirildi

Manisa Akhisar'da kazada 2 sürücüye gözaltı kararı verildiği bildirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen kazada refüje devrilen araçlar vinçle kaldırılmaya başlandı. Savcılık tarafından kazayla ilgili 2 araç sürücüsü hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.
SÜRÜCÜLERE GÖZALTI KARARI
Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen kazada refüje devrilen araçlar vinçle kaldırılmaya başladı. Öte yandan, savcılık tarafından kazayla ilgili her 2 araç sürücüsü hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.
Kadir ÖZEN/Manisa,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı