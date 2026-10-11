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Manisa Akhisar'da kazada 2 sürücüye gözaltı kararı verildiği bildirildi

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Manisa Akhisar'da kazada 2 sürücüye gözaltı kararı verildiği bildirildi
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen kazada refüje devrilen araçlar vinçle kaldırılmaya başlandı. Savcılık tarafından kazayla ilgili 2 araç sürücüsü hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

SÜRÜCÜLERE GÖZALTI KARARI

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen kazada refüje devrilen araçlar vinçle kaldırılmaya başladı. Öte yandan, savcılık tarafından kazayla ilgili her 2 araç sürücüsü hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Kadir ÖZEN/Manisa,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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