Manisa Akhisar'da kazada 2 sürücüye gözaltı kararı verildiği bildirildi

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SÜRÜCÜLERE GÖZALTI KARARI

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen kazada refüje devrilen araçlar vinçle kaldırılmaya başladı. Öte yandan, savcılık tarafından kazayla ilgili her 2 araç sürücüsü hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Kadir ÖZEN/Manisa,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı