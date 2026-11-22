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YENİ DELHİ, 22 Kasım (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Manipur eyaletinde sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi, yaklaşık 600 kişinin tedavisi sürüyor.

Yerel yönetim yetkilisi cumartesi günkü açıklamasında, Manipur'un başkenti Imphal'ın yaklaşık 75 kilometre güneyindeki Chandel bölgesine bağlı Chakpikarong'da meydana gelen olayda can kaybının 16'ya çıktığını söyledi.

Devlete ait All India Radio'ya göre, yaklaşık 600 kişi tedavi için çeşitli hastanelere sevk edildi.

Manipur'un üst düzey yetkilisi Hungyo Worshang, bölge idaresi, polis, maliye ve sağlık birimlerinden ekiplerin durumu değerlendirmek ve gerekli yardımı sağlamak amacıyla olaydan etkilenen bölgeleri ve hastaneleri ziyaret ettiğini belirtti.

Polis, olayla bağlantılı altı kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: Xinhua