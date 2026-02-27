Haberler

Filipinler'de Gecekondu Mahallesinde Yangın: 600 Aile Olumsuz Etkilendi

Güncelleme:
Filipinler'in başkenti Manila'da bir gecekondu mahallesinde çıkan büyük yangın, yüzlerce ailenin tahliye edilmesine ve birçok evin yıkılmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

MANİLA, 27 Şubat (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Filipinlergecekondu'in başkenti Manila'daki bir gecekondu mahallesinde çıkan yangının ardından kullanılamaz hale gelen evler görülüyor, 26 Şubat 2026.

Manila'da bir yerleşim bölgesinde çıkan büyük yangın, yüzlerce ailenin tahliye edilmesine ve onlarca evin yıkılmasına yol açtı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Manila Afet Riski Azaltma ve Yönetimi Ofisi yaptığı açıklamada, yangının çarşamba öğleden sonra çıktığını ve bitişik evlerde hızla yayılarak, bölgedeki tahmini 600 aileyi etkilediğini bildirdi. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
