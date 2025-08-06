Manila'da Büyük Yangın: 1.500 Aile Etkilendi

Manila'da Büyük Yangın: 1.500 Aile Etkilendi
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Filipinler'in başkenti Manila'daki bir gecekondu mahallesinde meydana gelen büyük yangın, çok sayıda evi etkiledi. Yangına müdahale için itfaiye araçları ve helikopterler bölgeye sevk edildi.

MANİLA, 6 Ağustos (Xinhua) -- Filipinler'in başkenti Manila'daki bir gecekondu mahallesinde büyük bir yangın çıktı. Çok sayıda evi etkileyen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye aracı bölgeye sevk edildi. Yangınla mücadeleye helikopterler de katıldı.

Filipinler Yangından Korunma Bürosu'nun verdiği bilgilere yangından yaklaşık 1.500 aile etkilendi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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