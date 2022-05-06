'MANÇALI ADAM' (Man of La Mancha) Serüveni Başlıyor

İSTANBUL (Bültenler) - Müzikal, Mayıs ayı boyunca sanatseverler ile buluşacak

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdür ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan'ın, 24 Mayıs 2022'debu görev ilesahneye çıkacağı son temsil olma özelliğini de taşıyan "Mançalı Adam" Müzikali, Kadıköy Süreyya Operası ve Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverler ile buluşacak.

Mitch Leigh'in bestelediği,metin - şarkı sözü Dale Wasserman ve Joe Darion tarafından yazılan, Güngör Dilmen tarafından Türkçeleştirilen müzikalin yönetmeni Murat Göksu. Eserde orkestrayıHüseyin Kaya yönetirken , dekor tasarımı Ferhat Karakaya'ya, kostüm tasarımı Gizem Betil'e, Işık tasarımı ise Taner Aydın' ait.

Dünya prömiyeri 1965 yılında Connecticut'da , Broadway prömiyeri ise yine aynı sene gerçekleşen eserin konusu kısaca şu şekilde;Hikaye 16. yüzyılınsonlarında geçer. Vergitoplayıcısı, asker veyazarMigueldeCervantesve yardımcısı Sancho, manastıra karşı geldikleri gerekçesiyle İspanyol Engizisyonutarafındanhapseatılırlar.Buradaki mahkumlar Cervantes'in tüm eşyalarına el koyar. Ancak Cervantes, el yazısımetinlerininkendisine geri verilmesikonusunda onları ikna eder ve Mançalı Don Kişot hikayesini yeniden canlandırarak dramatik bir savunma gerçekleştirir. Şövalyeliğin öldüğüneinanmak istemeyen vekendi çılgın dünyasında yaşayan onurluşövalye Don Kişot'un dokunaklı ve tutku dolu hikayesi başlar.

Don Kişot rolündeSuat Arıkan, Murat Göksu ; Sancho rolünde Çağrı Köktekin, Yücel Özeke,Onur Turan; Aldonza rolünde Şebnem Ağrıdağ Kışlalı, Hande S. Ürben; Hancı rolünde Gökçe Şenyüz, Barbaros Taştan; Rahip rolünde Serkan Bodur, Ufuk Toker; Dr. Carrasco rolündeCan Reha Gün,Anıl Önder; Antonia rolünde Betül Görgülü, Begüm Karacasu Lazarov, Ayşegül Karkıner dönüşümlü olarak rol alıyorlar.

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