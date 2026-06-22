Antalya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 15 şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 15 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız 9 milimetre çapında tabanca, 15 tabanca fişeği ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar nakit para ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 15'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.