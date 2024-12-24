Manavgat'ta Şiddetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle su kanalları taştı, bazı mahallelerde su birikintileri oluştu ve ev ile iş yerlerine su girdi. Belediye ekipleri, su baskını yaşanan bölgelerde temizlik çalışmaları başlattı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede etkisini sürdüren yağış nedeniyle su kanalları taştı.
Milli Egemenlik, Aydınevler, Sarılar, Hatıplar mahallelerindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, çok sayıda araç yolda kaldı.
Çeltikçi Mahallesi'ndeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Belediye ekipleri su baskını oluşan bölgelerde çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Mustafa Taş - Güncel