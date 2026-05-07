Antalya'da tatil yapan Rus kadın turist denizde boğuldu

?Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan 71 yaşındaki Rus uyruklu Galina Zhuchenko, denizde fenalaşarak yaşamını yitirdi.

?Side Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde tek başına tatil yapan Zhuchenko, serinlemek için Side halk plajında denize girdi. Bir süre sonra denizde çırpınmaya başlayan turisti fark eden cankurtaranlar, kadını hızla kıyıya çıkardı.

?İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kumköy Jandarma Karakolu ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Galina Zhuchenko'nun hayatını kaybettiği tespit edildi.

?Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Zhuchenko'nun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.