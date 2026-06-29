Manavgat'ta Rafting Yapan 52 Kişi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki Beşkonak Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda rafting yapan 52 kişi, yemek yedikten sonra rahatsızlandı, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, Beşkonak Köprülü Kanyon Milli Parkı'ndan geçen Köprüçay Irmağı kıyısındaki bir işletmede meydana geldi. Dün sabah Konya'dan günübirlik tur kapsamında Manavgat'a gelen yerli turist kafilesi, işletmede rafting yaptı. Rafting etkinliğinin ardından aynı işletmede yemek yiyenlerden 52'sinde zehirlenme belirtileri görüldü. Geldikleri tur araçlarıyla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen bu kişiler, sabaha karşı taburcu edildi.

Olayla ilgili Manavgat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı