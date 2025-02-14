İstanbul'da CHP'li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama

CHP'li belediyelere terör operasyonunda çok sayıda tutuklama
Acil müdahale esnasında fiyat pazarlığı yapan hastanenin biriminin faaliyetleri durduruldu

Hastayla fiyat pazarlığına tutuşan hastaneyi bakanlık affetmedi
Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'un cezası belli oldu

Sahadan çekilen Adana Demirspor'a ağır fatura!
Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 30'dan fazla yaralı

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Manavgat'ta Otomobil Palmiye Ağacına Çarptı: 2 Yaralı

Manavgat'ta Otomobil Palmiye Ağacına Çarptı: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, palmiye ağacına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, birinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde palmiye ağacına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Eski Hisar Mahallesi D-400 kara yolunda B.C.F. idaresindeki 07 ADP 850 plakalı otomobil, çevreyolu köprüsü yakınlarında savrularak orta refüjdeki palmiye ağacına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibinin yardımıyla araçtan yaralı çıkarılan B.C. F. ile yanında bulunan D.T. ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan B.C. F'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mustafa Taş - Güncel
img

Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor
img

Herkes çağrı yapmasını beklerken, Öcalan Bayık'a mektup gönderdi
img

Asgari ücretle çalışan vatandaşın yaptığı bağış olay oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKK elebaşı Öcalan'dan Cemil Bayık'a mektup

Herkes çağrı yapmasını beklerken, Öcalan Bayık'a mektup gönderdi
Fenerbahçe, Anderlecht'i sahasında 3-0 yendi

Kanarya'dan Kadıköy'de gövde gösterisi
Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki eşi hayatını kaybetti: Miras detayı şoke etti

Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki ABD'li eşi hayatını kaybetti
Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi

Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi
Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu

Kayınpeder gelinini öldürdü, duruşmaya torununun sözleri damga vurdu
Mansur Yavaş'ın 'Adayım' sözlerine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt

Yavaş'ın "Adayım" sözlerine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.