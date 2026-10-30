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Manavgat'ta konser sonrası silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir konserin bitişinin ardından iki grup arasında silahlı kavga çıktı ve 2 kişi yaralandı. Bacaklarına mermi isabet eden yaralılar Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılırken, silahla ateş ettikleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde konserin ardından iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Aşağıışıklar Mahallesi Hasanlar Tepesi mevkisinde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup, kavga etmek amacıyla buluştu.

Taraflar arasında başlayan tartışmanın kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin S. ve Turgay V. bacaklarına isabet eden mermilerle yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Manavgat JASAT ekiplerince başlatılan çalışmada, silahla ateş ettikleri belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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