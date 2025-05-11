Manavgat'ta Kapalı Kasa Kamyonetten Düşen Kişi Ağır Yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kapalı kasa kamyonetin arkasında yolculuk yapan Orhan Y., düşerek ağır yaralandı. Hayati tehlikesi olduğu belirtilen Orhan Y. hastaneye kaldırıldı. Jandarma, sürücüyü arıyor.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kapalı kasa kamyonetin arkasından düşen kişi ağır yaralandı.
Sorgun Mahallesi Titreyengöl bölgesinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kapalı kasa kamyonetin arkasında yolculuk yapan Orhan Y. asfalt zemine düşerek yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Orhan Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Orhan Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri, kamyonet sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Mustafa Taş - Güncel