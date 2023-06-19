Manavgat'ta ırmakta kadın cesedi bulundu
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Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ırmakta kadın cesedi bulundu. Jandarma ve polis ekipleri sürüklenen cesedi tekne yardımıyla kıyıya çıkardı. Cesedin kimlik tespit çalışmalarında Kıymet A.'ya ait olduğu belirlendi.
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ırmakta kadın cesedi bulundu.
Manavgat Irmağı'nda ceset gören vatandaşların ihbarı üzerine, jandarma ve polis ekipleri harekete geçti.
İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, sürüklenen cesedi tekne yardımıyla kıyıya çıkardı.
Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cesedin, kimlik tespit çalışmalarında Kıymet A.'ya ait olduğu belirlendi.
Kızıyla birlikte yaşadığı öğrenilen Kıymet A.'nın sabah saatlerinde evden ayrıldığı bildirildi.
Kaynak: AA / Cemal Turan Kaya - Güncel