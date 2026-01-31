Haberler

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, hortumdan etkilenen Manavgat'ta çiftçilerle buluştu

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Manavgat'ta fırtına ve hortumdan etkilenen tarım alanlarını ziyaret ederek, üreticilerin sorunlarını dinledi ve tarımsal kayıpların boyutunu paylaştı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Antalya'nın Manavgat ilçesinde fırtına ve hortumdan etkilenen sera ve tarım alanlarını inceledi.

İlçede afetten etkilenen çiftçilerle bir araya gelen Bayraktar, zarar gören sera ve tarım arazilerini gezdi, üreticilerin sorun ve taleplerini dinledi.

Bayraktar, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, hortumun tarımsal üretimde ciddi kayıplara yol açtığını söyledi.

Manavgat'ta yaklaşık 390 dönüm sera alanının zarar gördüğünü belirten Bayraktar, 10 dönüm zeytin ve avokado bahçesinin de afetten etkilendiğini ifade etti.

Afetten 48 çiftçinin zarar gördüğünü dile getiren Bayraktar, "Bu alanların 248 dönümü sigortalı, 142 dönümü ise sigortasız. Domates, biber, patlıcan, kabak, salatalık, çilek, karpuz fideleri ile muz, avokado ve zeytin ürünlerinde ciddi hasar var." dedi.

Doğal afetlerin tarım sektörünü her geçen yıl daha fazla etkilediğine dikkati çeken Bayraktar, "TARSİM'i Türkiye genelinde daha fazla çiftçiye ulaştırmamız, daha geniş alanlarda etkin hale getirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

"İnşallah bu yıl, geçen yıl gibi afetlerle anılmaz"

Bayraktar, sigortası olmayan üreticilerin de desteklenmesi gerektiğini belirterek, 2025'te 65 ilde yaşanan don felaketinin ardından sigorta kapsamı dışında kalan üreticilere yapılan yardımları hatırlattı.

Aynı desteğin Manavgat'taki hortum, sel ve dolu afetlerinden etkilenen üreticiler için de sağlanmasını talep ettiklerini aktaran Bayraktar, yaptıkları tespitleri Ankara'da ilgili bakanlıklarla paylaşacaklarını söyledi.

Üreticilere "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Bayraktar, "İnşallah bu yıl, geçen yıl gibi afetlerle anılmaz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık - Güncel
