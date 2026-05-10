Manavgat'ta satranç turnuvası düzenlendi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 75. Yıl Cumhuriyet Okulu tarafından düzenlenen Bahar Şenliği Satranç Turnuvası'nda 410 sporcu, 14 farklı kategoride mücadele etti. Okul Müdürü Şükrü Özdemir, turnuvanın önemine değindi ve satrancın zihinsel gelişim üzerindeki etkisini vurguladı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, "Bahar Şenliği Satranç Turnuvası" düzenlendi.

75. Yıl Cumhuriyet Anaokulu-İlkokulu-Ortaokulu tarafından öğrencilerin zihinsel gelişimini desteklemek ve sporcu disiplini kazanmalarını sağlamak amacıyla organize edilen turnuvada, 410 sporcu 14 farklı kategoride mücadele etti.

Turnuvanın açılışında konuşan Okul Müdürü Şükrü Özdemir, öğrencilerin geçirecekleri her dakikanın ve kazanacakları her deneyimin kıymetli olduğunu belirtti.

Özdemir, satrancın sadece bir rakibe karşı değil, kişinin kendi zihnine karşı da bir mücadelesi olduğunu vurgulayarak, "Hamlelerinizin isabetli, kararlarınızın sizi başarıya götürdüğü, centilmence ve keyifli bir turnuva olmasını temenni ediyorum." dedi.

Her kategoride ilk beşe giren sporculara madalya, kategori birincilerine ise kupa takdim edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık
