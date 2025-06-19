Manavgat Şelalesi Yakınında Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki şelale yakınlarında su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan 3 kişi, jandarma ve İHH ekipleri tarafından güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Manavgat Şelalesi yakınlarında su seviyesinin aniden yükselmesiyle ırmakta mahsur kalan 3 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Ulukapı Mahallesi Çaltılıbük mevkisine piknik yapmak için gelen Ömer B, Şahin Y. ve Alper K, Manavgat Irmağı üzerinde yer alan şelalenin güneyindeki adacığa çıktı.

Akşam saatlerinde baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesinin yükselmesi üzerine 3 kişi adacıkta mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Irmakta akıntının kuvvetli olması nedeniyle AFAD koordinasyonunda Belek'te konuşlu İHH Arama Kurtarma ekibinden destek istendi. Jandarma, itfaiye ve İHH ekiplerinin bot ile ulaştığı 3 kişi güvenli şekilde kıyıya çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ömer B, Şahin Y. ve Alper K'nin durumlarının iyi olduğu belirlendi.

İHH Arama Kurtarma ekip lideri Ali Uygur, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Manavgat Şelalesi'nde 3 kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine hızla bölgeye hareket ettik. Akıntının güçlü olması nedeniyle motorlu bot kullanılamadı. Zodyak botla kürek çekerek mahsur kalan vatandaşlara ulaştık ve yoğun çalışmanın ardından kendilerini güvenli bölgeye taşıdık." diye konuştu.

Uygur, kurtarma çalışmalarına destek veren jandarma ekiplerine ve çevredeki vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mustafa Taş - Güncel
Eşref Rüya sezon finali yapıyor! Demet Özdemir'e kesilen pastanın üzerindeki not dikkat çekti

Sürpriz kutlama! Pastanın üzerindeki not çok konuşulacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'dan vatandaşlarına WhatsApp talimatı: Derhal telefonunuzdan silin

İran'dan vatandaşlarına ültimatom: Telefonunuzdaki bu uygulamayı silin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ateşi tüm bölgeye yayılıyor, Türkiye olarak hazırlıklıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e gözdağı: Hazırlıklıyız
İmzaya geliyor! Süper Lig devinden Neymar bombası

İmzaya geliyor! Süper Lig devi Neymar bombasını patlatıyor
Ali Koç'un transfer teklifi yaptığı yıldız oyuncu futbolu bırakma kararı aldı

Transfer teklifi yaptığı yıldız oyuncu futbolu bırakma kararı aldı
ABD basını: Trump, İran'a saldırı planını onayladı

Ortalığı karıştıracak iddia: Trump, saldırı planını onayladı
Brooklyn Beckham, İngiltere'ye veda etti! Aldığı yeni evin değeri dudak uçuklattı

Ünlü oyuncudan servet değerinde yatırım! Fiyatı dudak uçuklatıyor
Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Şimdilerde tüm dünya adını ezbere biliyor

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Şimdilerde herkes adını ezbere biliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.