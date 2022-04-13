MANAVGAT KÜLLERİNDEN DOĞUYOR, KIZILÇAM TOHUMLARI FİLİZLENDİ

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - TÜRKİYE'nin en büyük orman yangını' olarak kayıtlara geçen ve 50 bini orman 75 bin hektarlık alanın küle döndüğü Manavgat'ta, ekimi yapılan 72 ton kızılçam tohumu filizlenmeye başladı. Bölgeye 1,5 milyon da fidan dikildiğini belirten Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, "Manavgat küllerinden doğuyor, 5- 6 yılda yeniden zümrüt yeşili bir saha göreceğiz" dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçen yıl 28 Temmuz'da başlayıp 10 gün süren ve ' Türkiye'nin en büyük orman yangını' olarak kayıtlara geçen Manavgat yangınında, 50 bin hektarı ormanlık toplamda 75 bin hektar alan zarar gördü. Günler süren yangında; Gündoğmuş, Alanya, Akseki ve İbradı ilçeleri de dahil 5 ilçede 59 mahallede çok sayıda ev, iş yeri, tarım alanı, evcil ve yabani hayvan yok oldu, 2'si orman işçisi 8 kişi hayatını kaybetti.

SAHANIN YÜZDE 80'İ TEMİZLENDİ

Alevlerin söndürülmesinin ardından Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nce yanan alanlarda temizlik yapıldı, sonbaharda ayrıca tohum ekimleri ve fidan dikimleri başlatıldı.

Şu ana kadar yanan alanların yüzde 80'inin temizlediğini belirten Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, "Bu alanlarda da yaklaşık 6 milyon metreküp ağacın 5 milyon metreküpüne yakını temizlendi. Yangında zarar gören bu ağaçlar ihale yöntemiyle satıldı ve ahşap sanayinde değerlendirilecek. Mayıs sonu itibarıyla da alan tamamen temizlenmiş olacak" dedi.

AĞAÇLANDIRMADA 3 YÖNTEM

Yanan alanların yeniden ağaçlandırılması için 3 yöntem uyguladıklarını anlatan Dikici, hiç ulaşılamayacak, çok taşlık ya da kayalıkların doğal haline bırakıldığını ve bu şekilde kendini yenileme şansı olduğunu söyledi.

Dikici, ikinci yöntemin tohumla olduğunu belirterek "Tohumlamada ise kozalakların içindeki tohumlar yangın ne kadar şiddetli de olsa kendini kozalağın içinde koruyabiliyor, bu tohumlar toprakla buluştu. Biz de kasım ayından beri rakıma göre tohum atmaya başladık ve 15 Mart'ta bitirdik. Yaklaşık 40 bin hektar alana, 72 ton kızılçam tohumu attık" diye konuştu.

ÇİMLENEN FİDANLAR SAYILACAK

Çimlenme ile filizlenmelerin başladığı alanların aşağı rakımlardan yukarıya doğru artarak devam ettiğini dile getiren Dikici, "Yaz aylarında ise çimlenen fidanların sayımını yapacağız ve fidanın yeterli olduğu yerler doğal haline bırakılacak. Tohum yoluyla fidanların yetersiz kaldığı alanlara ise üçüncü yöntem olarak önümüzdeki sonbahar mevsiminde fidan dikimi gerçekleştireceğiz. Böylece gelecek yıl sonbaharda da sahadaki dikimlerin tamamını bitirmiş olacağız" dedi.

TEKRAR ZÜMRÜT YEŞİLİ OLACAK

Fidan dikim mevsiminin de sona erdiğini aktaran Dikici, "Yanan alanlara toplamda kozalakların içindeki tohumlar haricinde 72 ton tohum ve 1,5 milyon fidan dikimi yapıldı. Yanan ağaçlardaki kozalakların içindeki tohumların ise ne kadar olduğunu bilemiyoruz. Artık atılan tohumlar filizleniyor, Manavgat küllerinden doğuyor. 5-6 yılda yeniden zümrüt yeşili bir saha göreceğiz" ifadelerini kullandı.

'HAVALAR ISINIYOR' UYARISI

Geçen yıl hem Manavgat hem de Muğla ve Türkiye'nin birçok bölgesinde yaşanan orman yangınlarının büyük acılara yol açtığını hatırlatan Vedat Dikici, havaların yeniden ısındığına dikkati çekerek, şu uyarılarda bulundu:

"Ormanlık alanlarda ve yakınlarında kesinlikle ateş yakmayın. Anız ateşi yakmayın. İzin verilen mesire alanları dışında mangal ateşi, izin verilen kamp alanları dışında da kamp ateşi yakmayın. Sigara izmaritlerinizi doğaya atmayalım. Yangına sebep olacak atıkları gördüğünüzde lütfen ormandan uzaklaştıralım ve çöplerimizi doğada bırakmayalım. Davranışlarımıza dikkat ederek orman yangınlarını önleyebiliriz. Çünkü bu yangınların yüzde 90'ı insan kaynaklı sebeplerden ortaya çıkıyor."