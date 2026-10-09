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Mamak'ta freni boşalan kamyonet 2 otomobil ve elektrik direğine çarptı

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Ankara Mamak Tuzluçayır'da kum yüklü kamyonet, yükünü boşalttığı sırada freni boşalınca hareket edip 2 otomobil ve elektrik direğine çarparak durabildi. O sırada kimse bulunmadığı için yaralanma ya da can kaybı olmazken, polis araçları kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara'nın Mamak ilçesinde yük boşalttığı sırada freni boşalan kamyonet, 2 otomobile ve elektrik direğine çarptıktan sonra durabildi.

Tuzluçayır Mahallesi'nde B.K. idaresindeki 06 FVB 559 plakalı kum yüklü kamyonet, yükünü boşalttığı sırada freni boşalınca hareket etmeye başladı.

Yolda park halinde bulunan araçlara çarparak ilerleyen kamyonet, elektrik direğine çarparak durabildi.

Bu sırada yolda ve araçlarda kimsenin bulunmaması, olası bir can kaybı ya da yaralanmanın önüne geçti.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerinde güvenlik önlemi alan ekiplerin araçları kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA
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