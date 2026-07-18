Ankara'daki evden bir kamyon çöp ve atık malzeme çıkarıldı

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşlı bir çifte ait olduğu öğrenilen evden bir kamyon çöp ve atık malzeme çıkarıldı.

Mehtap Mahallesi'ndeki bir apartmanın giriş katındaki evden kokular yayılması üzerine mahalle sakinleri durumu belediyeye bildirdi.

Adrese giden temizlik ve zabıta ekipleri yaptıkları incelemede evde çöp, kullanılmayan eşya ve malzeme biriktirildiğini tespit etti.

Ev sahibinin, yaşlı çift S.K (90) ve M.K (85) olduğu, yakınları tarafından evden götürüldüğü öğrenilirken, meskende belediye ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı.

İlgili kurumların katılımıyla evden bir kamyon dolusu çöp ve atık malzeme çıkarıldı.

Aynı apartmanda yaşlı çifte ait bir dairenin de aynı şekilde kullanıldığı tespit edildi. Söz konusu daire için de gerekli izinlerin alınmasının ardından çalışma yapılacağı öğrenildi.

Mehtap Mahallesi muhtarı Fazlı Dinçdemir gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşlı çiftin uzun yıllardır bu evde yaşadığını ve evi zamanla çöp eve çevirdiklerini belirtti.

Mahalleliden zaman zaman şikayet geldiğini söyleyen Dinçdemir, "Şikayetler geliyordu ama yaşlı oldukları için bir şey yapamıyorduk. Belediye ekipleri geliyordu, onları da içeri almıyorlardı. Belediyeden yemek ayarlıyorduk. Yemekleri bile pencereden alıyorlardı. Bu ailenin binada iki dairesi var. İki daireyi de çöp ev olarak kullanıyorlar. Yakınları gelip götürünce belediye ekiplerine haber verdik. Evler belediye ekiplerimizce boşaltılıyor." diye konuştu.

Mamak Belediyesi temizlik ekibinden Şahin Aslıhak da ilk defa böyle bir ev gördüğünü belirterek, içeri girdiklerinde karşılaştıkları manzara karşısındaki şaşkınlığını dile getirdi.