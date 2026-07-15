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Ankara'da belediye otobüsü iş yerine girdi: 7 yaralı

Ankara'da belediye otobüsü iş yerine girdi: 7 yaralı
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Ankara Mamak'ta belediye otobüsü, direksiyon kontrolünü kaybederek trafo ve 3 araca çarpıp bir oto aksesuar dükkanına girdi. Kazada 7 kişi yaralandı, bölgede elektrikler kesildi.

ANKARA'nın Mamak ilçesinde belediye otobüsünün trafo ile 3 otomobile çarpıp iş yerine girdiği kazada, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Mamak Caddesi Şafaktepe Parkı yanında meydana geldi. Kızılay-Zirvekent seferini gerçekleştiren 334 hat numaralı 06 DV 5771 plakalı belediye otobüsü, şoförünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle trafoya ve caddedeki 3 araca çarpıp, oto aksesuar dükkanına girdi. Kazada, otobüs şoförü ile birlikte 7 kişi yaralandı. Trafodaki hasar nedeniyle bölgede elektrikler kesilirken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Caddede esnaflık yapan Ali Yağlı, "Otobüs hızlıydı. 'Şoför kalp krizi geçirdi' diye söyleniyor. Zaten şoktaydı, kendinde değildi" dedi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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