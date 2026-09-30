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Maltepe ve Kartal'da araçlarda zula yöntemiyle uyuşturucu satan 2 kişi tutuklandı

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Maltepe ve Kartal'da araçlarda zula yöntemiyle uyuşturucu satan 2 kişi tutuklandı
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Maltepe ve Kartal'da düzenlenen operasyonda, araçlarda 'zula' yöntemiyle uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi gözaltına alındı. 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi; araçlarda 770 gram marihuana, 3 cep telefonu ve 8 bin 500 lira ele geçirildi.

Murat SOLAK / İSTANBUL, – MALTEPE ve Kartal'da polis ekipleri 'zula' olarak tabir edilen yöntemle araçlarda uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri 14 Eylül Pazartesi günü Maltepe ve Kartal'da uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalarda İ.Ö. (22) ve T.E.G. (23) isimli şüphelilerin, uyuşturucunun saklanması ve dağıtımında 2 farklı araç kullandığı tespit edildi. Şüphelilerin araçlardan birini uyuşturucuyu saklamak amacıyla 'zula' olarak tabir edilen yöntemle sakladıkları, diğer araçla da aldıkları uyuşturucuyu belirlenen adreslere götürerek satışını yaptıkları öğrenildi. Ekiplerin her 2 araca yaptıkları operasyonda İ.Ö. ve T.E.G. gözaltına alınırken, araçlarda yapılan aramalarda ise 770 gram marihuana, 3 cep telefonu ve 8 bin 500 lira ele geçirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki ifadesinin ardından gözaltına alınan İ.Ö. ve T.E.G. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan 15 Eylül Salı günü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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