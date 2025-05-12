Maltepe Metro İstasyonunda Reklam Panosu Kadın Yerin Yüksekten Düştü
Maltepe metro istasyonunda yürüyen merdivenler üzerinde düşen reklam panosu sonucu bir kadın yaralandı. Olayın güvenlik kameralarına yansıdığı ve yaralanan kadının hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
MALTEPE metro istasyonunda yürüyen merdivenlerde üzerine reklam panosu düşen kadın yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İşten çıkarak evine giden Güner Yertek Maltepe istasyonunda indikten sonra yürüyen merdivenlere geçti. Bu sırada üzerine reklam panosunun düşmesi sonucu başından yaralanan Yertek'in yardımına çevredekiler koştu. Yertek, istasyona gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Yaralanan Yertek, polise şikayette bulundu. Metro istasyonu sorumlusu N.U.İ'nin şüpheli olarak alınan ifadesinde, metro girişinde çalışma yapıldığını söyledi. Öte yandan panonun düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, reklam panosunun yolcuların yürüyen merdiveni kullandığı sırada düştüğü görülüyor.