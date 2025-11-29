Maltepe'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı
Maltepe Büyükbakkalköy Yolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazada sürücünün ehliyetsiz ve alkollü olduğu iddia edildi.
Maltepe'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Maltepe Büyükbakkalköy Yolu'nda seyir halinde olan 34 FD 2133 plakalı panelvan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 4 araç çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Öte yandan kazada yaralanan panelvan sürücüsünün ehliyetsiz ve alkollü olduğu iddia edildi.
Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel