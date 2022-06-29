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Maltepe'de yüreklerin ağza geldiği anlar

Demirören Haber Ajansı - Gamze Şimşek - Güncel
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Maltepe'de yüreklerin ağza geldiği anlar

MALTEPE'de hareket halindeki motosikletin sepetinde oturan çocuk düştü.

MALTEPE'de hareket halindeki motosikletin sepetinde oturan çocuk düştü. Aynı yönde giden minibüs şoförünün ani freni olası facianın önüne geçerken, yaşananlar kameraya yansıdı.

Maltepe Esenkent Mahallesi'nde dün saat 10.30 sıralarında meydana gelen kazada, sepetli motosiklette yolculuk eden çocuk yola düştü. Aynı yönde ilerleyen minibüs şoförü, çocuğun düştüğünü fark ederek durdu. Motosiklet sürücüsü yere düştükten sonra kalkan çocuğu, kucaklayarak tekrar sepete oturttu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Demirören Haber Ajansı / Gamze Şimşek - Güncel

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