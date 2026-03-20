Maltepe'de Yayaya Saldıran 2 Kişi Gözaltına Alındı

Maltepe'de trafikte araçtan inerek yayaya saldıran iki kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilere 360 bin lira ceza uygulanırken, araç 60 gün trafikten men edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olay, 19 Mart günü saat 15.45 sıralarında Yalı Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikteki 2 kişi araçtan inerek yolda bekleyen yayaya saldırdı. Sanal medyaya yayılan saldırı görüntülerini ihbar olarak değerlendiren polis ekipleri, şüpheliler S.A. (33) ve Y.Ö. (37)'yü gözaltına aldı. Şüphelilere, Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Trafikte saldırı amacıyla araç takip etmek veya araçtan inmek' suçu kapsamında toplam 360 bin lira idari para cezası uygulandı. Araç 2 ay trafikten men edilirken, sürücü Y.Ö.'nün ise ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler 'Kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
