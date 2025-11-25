Maltepe'de Yasa Dışı Yaban Hayatı Ürünlerine Baskın

MALTEPE'de yasa dışı yaban hayatı ürünleri bulunduğu belirlenen iş yerine düzenlenen operasyonda fil dişi, Caretta caretta kabuğu, timsah derisi, karaca trofesi gibi çok sayıda yasa dışı yaban hayatı ürünü ele geçirildi. İş yeri sahibine idari para cezası kesilirken hakkında adli işlem başlatıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne gelen ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri iş yerine operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramada; 106 adet fil dişi tespih, 101 adet fil dişi tespih parçası, 180 adet kurt dişi, 10 adet halka şeklinde içi boş fil dişi, 8 adet yumurta şeklinde fil dişi, 13 adet Caretta caretta kabuğundan yapılmış tespih, 8 adet aslan tırnağı, 1 kilo 250 gram fil dişi parçası, 52 adet dekoratif fil dişi obje, 1 adet geyik boynuzundan yapılmış tespih ve yüzük, 1 adet timsah derisi ve timsah dişlerinden oluşan şapka, 1 adet balina dişinden yapılmış tespih, 8 adet karaca trofesi, 1 adet ceylan postu, 1 adet gelincik postu, 1 adet timsah kafası, 1 adet vaşak kafası, 1 adet engerek yılanı tahniti, 3 adet kunduz trofesi ve çene takımı, 10 adet timsah pençesi, 10 adet timsah dişi, 2 adet bufalo boynuzu, 33 adet bufalo boynuzundan yapılmış tespih ele geçirildi. Yapılan inceleme sonrası iş yeri sahibine ilgili kanunlar gereği idari para cezası uygulanırken, yerli türlere ait ürünler için ayrıca tazminat cezası kesileceği öğrenildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.