Maltepe'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Maltepe'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 2 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda, 841,82 gram marihuana, 16,28 gram kokain, 469,70 gram likit formda esrar ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 300 lira, 100 dolar, 40 avro ve 2 cumhuriyet altını ele geçirildi.

Operasyonda şüpheliler C.T. ve A.Ö. gözaltına alındı.

Sorgulamalarında benzer suçlardan kaydı olduğu belirlenen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.