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Maltepe'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

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İstanbul Maltepe'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 267,32 gram bonzai, bir cep telefonu ve 1700 lira ele geçirildi.

İstanbul Maltepe'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, B.Ö'nün Fındıklı Mahallesi'ndeki iş yeri ile evine operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda, 3 parça halinde 267,32 gram bonzai, bir cep telefonu ve 1700 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.Ö'nün sorgulamasında, benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunduğu belirlendi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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