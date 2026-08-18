Haberler

Maltepe'de makas atan sürücüye 115 bin lira ceza

Maltepe'de makas atan sürücüye 115 bin lira ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Maltepe'de trafikte makas atarak ilerleyen sürücü E.G., polisin sanal devriye çalışması sonucu tespit edildi. E.G.'ye 'makas atmak', 'emniyet şeridini kullanmak' ve 'güvenli geçişi beklememek' ihlallerinden 115 bin lira para cezası kesildi, aracı 60 gün trafikten men edildi ve ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

MALTEPE'de bir sürücünün trafikte makas atarak ilerlediği anlar sanal medyada paylaşıldı. Polisin kimliğini tespit ettiği E.G.'ye toplam 115 bin lira para cezası kesildi. Araç 60 gün trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye çalışmaları kapsamında Maltepe'de trafikte makas atılarak ilerleyen bir sürücünün kimliğini tespit etti. Görüntüler üzerinden yapılan incelemede araç sürücüsünün E.G. olduğu belirlendi. Ekiplerin çalışması sonucunda E.G.'ye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında'Makas atmak', 'Emniyet şeridini kullanmak' ve 'Gireceği şeritteki araçların güvenli geçişini beklememek' ihlallerinden toplam 115 bin lira para cezası kesildi. Araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine ise 60 gün süreyle el konuldu. .E.G. adli işlemler için Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Sivas'ta yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı

Katliam gibi kaza! Yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul!

Süleymancılar sonrası Saral’dan bir cemaate daha gözdağı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekli maaşı ne kadar olmalı? Vatandaş ısrarla sordu, Babacan rakam verdi

Emekli maaşı ne kadar olmalı? Vatandaş ısrarla sordu, Babacan rakam verdi
Görüntü Türkiye'den! Cinsel ilişkiye giren çiftin çıkardığı sesler mahalleyi ayağa kaldırdı

Cinsel ilişkiye giren çiftin çıkardığı sesler mahalleyi ayağa kaldırdı
Faizler düşürülecek mi? Piyasaları sarsan 'köklü değişiklik' iddiasına yanıt var

Faizler düşürülecek mi? Piyasaları sarsan iddiaya yanıt var
Cübbeli Ahmet Hoca, apar topar ameliyata alındı

Apar topar ameliyata aldılar

Kısmetse Olur yarışmacısı, tek cümlelik paylaşımla açıldığını duyurdu

Tek cümlelik paylaşımla açıldığını duyurdu! Yorum sizin

Necati Ateş 'Net bilgidir' diyerek Galatasaray'ın bomba transferini açıkladı

"Net bilgidir" diyerek Galatasaray'ın bomba transferini açıkladı
Nereden nereye! 60 milyon euroluk yıldız 9. ligde top oynuyor

Nereden nereye! 60 milyon euroluk yıldız 9. ligde top oynuyor