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Maltepe'de araç satış ve kiralama şirketine silahlı saldırı: 5 şüpheli yakalandı

Maltepe'de araç satış ve kiralama şirketine silahlı saldırı: 5 şüpheli yakalandı
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Maltepe'de bir araç satış ve kiralama şirketinin genel müdürlüğüne düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 2 uzun namlulu tüfek ve kısa namlulu otomatik tabanca ele geçirildi. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Esra GÜNTEPE /İSTANBUL, -MALTEPE'de araç satış ve kiralama şirketinin genel müdürlüğüne yönelik düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 5 şüpheli yakalandı. Operasyonda 2 uzun namlulu tüfek ile kısa namlulu otomatik tabanca ele geçirildi. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Aydınevler Mahallesi Saygı Caddesi'nde 7 Haziran sabah saatlerinde meydana gelen olayda, araç satış ve kiralama şirketinin genel müdürlük binasının önüne gelen şüpheliler binaya ateş açtıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda; saldırıyı gerçekleştiren, saldırı anını cep telefonuyla görüntüleyen, olayda kullanılan silahı temin eden ve saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 uzun namlulu tüfek ile kısa namlulu otomatik tabanca ele geçirildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 2 şüphelinin binaya yaklaşmasının ardından birinin silahla ateş açtığı, diğer şüphelinin ise o anları cep telefonuyla kayda aldığı görülüyor. Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBireylül İnan:

hiç saygı kalmamış toplumda bu şekilde vuruşmak saldırmak bu ne yazık ki insanlığımızdan ne kadar uzaklaştığımızı gösteriyo

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Haber YorumlarıÖzlem Fidan:

ya bu ne biçim işte böyle işler olup da hala rahat rahat geziyo insanlar kaynağı bulup temizlemek lazım bu tür olayların şirketlerin güvenliği arttırması da lazım ama devlet de bir şey yapması gerekiyo bence

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Haber YorumlarıGözde Yıldız:

bu tür olaylar artık çok normal hale geldi maalesef asayiş tamamen ortadan kalkmış durumda devlet ne yapıyor anlamıyorum böyle insanların cezalandırılması lazım ama tek başına ceza yetmez toplum ahlakı da düzelmesi gerekiyor

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