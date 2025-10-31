Maltepe'de Seyir Halindeki Araç Alev Aldı
Maltepe'de D-100 kara yolu Küçükyalı mevkisinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. Sürücünün durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek aracı söndürdü. Yangın nedeniyle yolda yoğun trafik oluştu.
Maltepe'de seyir halindeyken alev alan araç, kullanılamaz hale geldi.
D-100 kara yolu Küçükyalı mevkisi yan yolda Kadıköy istikametinde ilerleyen otomobil, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.
Sürücü, sağ şeritte aracını durdurup durumu itfaiye ve polise bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis de yolda önlem alındı.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle yan yolda oluşan yoğun trafik, aracın yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.
Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel