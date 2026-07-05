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Maltepe'de restoranda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Maltepe'de restoranda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
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Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde bir restoranda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerinde müdahale ve güvenlik çalışmalarını sürdürüyor.

Maltepe'de, bir restoranda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Fındıklı Mahallesi'nde bulunan bir restoranda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler restoranın tamamına yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, restoranın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız
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