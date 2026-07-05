Maltepe'de restoranda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Maltepe'de, bir restoranda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Fındıklı Mahallesi'nde bulunan bir restoranda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler restoranın tamamına yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, restoranın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.