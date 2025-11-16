Haberler

Maltepe'de Motosiklet Sürücüsü Trafik Polisine Çarptı

Güncelleme:
D-100 kara yolunda motosikletli sürücü, kaza nedeniyle güvenlik önlemi alan trafik polisine çarparak düştü. Olay kask kamerasıyla kaydedildi ve polis memurunun durumu iyi olduğu öğrenildi.

Maltepe'de motosiklet sürücüsünün trafik polisine çarpması kask kamerasınca kaydedildi.

D-100 kara yolu Altıntepe mevkisinde seyreden Bahadır Ç. idaresindeki 34 NYJ 968 plakalı motosiklet, aynı güzergahta yaşanan kaza nedeniyle güvenlik önlemi alan trafik polisine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle polis memuru savrulurken, motosiklet sürücüsü de düştü.

Olay yerinde ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan trafik polisinin sağlık durumunun iyi olduğu ancak vücudunda bazı kırıklar olduğu öğrenildi.

Kaza, motosiklet sürücüsü Bahadır Ç'nin kullandığı kaskın kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA

