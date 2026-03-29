İstanbul'da motosiklet sürücüsünün çarptığı bebek öldü
İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir motosiklet sürücüsünün çarptığı 2 yaşındaki bebek, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Cevizli Mahallesi Turgay Yolu Caddesi'nde 27 Mart'ta 16 yaşındaki B.E.'nin kullandığı motosiklet, bebek arabasında dedesiyle karşıya geçmeyi bekleyen A.Ö.'ye (2) çarptı.
Yaralanan bebek, çevredeki bir vatandaşın aracıyla hastaneye götürüldü.
Hafif yaralanan motosiklet sürücüsü de olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Durumu ağır olan bebek hastanede hayatını kaybederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.