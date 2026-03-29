İstanbul'da motosiklet sürücüsünün çarptığı bebek öldü

Güncelleme:
İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir motosiklet sürücüsünün çarptığı 2 yaşındaki bebek, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde motosiklet sürücüsünün çarptığı 2 yaşındaki bebek, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Cevizli Mahallesi Turgay Yolu Caddesi'nde 27 Mart'ta 16 yaşındaki B.E.'nin kullandığı motosiklet, bebek arabasında dedesiyle karşıya geçmeyi bekleyen A.Ö.'ye (2) çarptı.

Yaralanan bebek, çevredeki bir vatandaşın aracıyla hastaneye götürüldü.

Hafif yaralanan motosiklet sürücüsü de olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Durumu ağır olan bebek hastanede hayatını kaybederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk
İran misilleme saldırısında İsrail'in kimya fabrikasını vurdu

İsrail'in en büyük şehirlerinden dumanlar yükseliyor!
Erzurum'da bir kişi eczaneye saldırdı, yakmak istedi

Eczaneye saldırıp, kundaklamak isteyen kişinin kimliği şok etti
Annesini darbederken kendisine engel olmak isteyen eşini bıçaklayarak öldürdü

Annesini darbederken kendisine engel olmak isteyen eşini öldürdü
Takıma geri döndü! A Milli Takım'ın Kosova maçı 11'inde değişiklik

Takıma geri döndü! Kosova maçımızın 11'inde değişiklik
İran, ABD'ye ait 700 milyon dolarlık casus uçağını havaya uçurdu

Savaşın seyrini değiştirecek görüntü
Erzurum'da bir kişi eczaneye saldırdı, yakmak istedi

Eczaneye saldırıp, kundaklamak isteyen kişinin kimliği şok etti
KYK yurdunda mide bulandıran olay! Yangın merdiveninden girip...

KYK yurdunda mide bulandıran olay! Yangın merdiveninden girip...
''Yaş sadece bir sayıdır'' sözünü en iyi kanıtlayan adam: Volkan Demirel

''Yaş sadece bir sayıdır'' sözünü en iyi kanıtlayan adam