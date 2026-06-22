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Maltepe'de motosiklet hırsızlığı yaptığı belirlenen 2 kişi yakalandı

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Maltepe'de bir motosikletin çalınması üzerine başlatılan soruşturmada, güvenlik kamerası ve GPS incelemeleriyle tespit edilen 2 şüpheli, motosikletin yanına döndüklerinde polis tarafından yakalandı. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, ehliyetsiz araç kullanma gibi ihlallerden toplam 249 bin lira para cezası kesildi.

Maltepe'de motosiklet hırsızlığı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Haziran'da F.V'ye (20) ait motosikletin çalınması sonrası çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası ve GPS incelemelerinin ardından motosikleti, plakası sökülmüş olarak buldu.

Motosikletin bulunduğu adresten ayrılan 2 şüpheli, bir süre sonra tekrar motosikletin yanına geldiklerinde polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler S.Ç. (21) ve F.C.C. (19), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilere ayrıca Karayolları Trafik Kanunu'nun "ehliyetsiz araç kullanmak", "dur ihtarına uymamak" ve "çekme belgeli araç kullanmak" maddelerinden 249 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür
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