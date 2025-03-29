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Maltepe'de Miting Nedeniyle Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak

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İstanbul Valiliği, 29 Mart Cumartesi günü Maltepe'de düzenlenecek miting nedeniyle belirli yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı. Kapatılacak yollar arasında Turgut Özal Bulvarı ve ona çıkan sokaklar yer alıyor.

İstanbul Valiliği, Maltepe'de düzenlenecek miting nedeniyle 29 Mart Cumartesi günü bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 07.00'den itibaren, tedbirler sona erene kadar trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

"Turgut Özal Bulvarı (Maltepe-Kartal Sahil Yolu) (Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar."

Açıklamada, kapatılan yollara alternatif güzergah olarak D-100 kara yolu, Maltepe Bağdat Caddesi'nin kullanılabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
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