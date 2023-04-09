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Üniversiteli genç kız, metro raylarına atladı

Güncel Haberler

Maltepe Küçükyalı metro istasyonunda üniversite öğrencisi genç kız, durağa yaklaşan metronun önüne atladı. Yaralanan genç kız hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Cuma günü saat 13.30 sıralarında Maltepe Küçükyalı metro istasyonunda metronun gelmesini bekleyen 21 yaşındaki üniversite öğrencisi F.Ş.Ü raylara atladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Durumu fark eden vatandaşlar Kadıköy yönüne doğru ilerleyen metro makinistini uyarmaya çalıştı. Fakat metro rayın üzerindeki genç kıza çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda başından yaralanan genç kız sağlık ekipleri tarafından raylardan alındı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansırken, genç kızın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Maltepe Güncel Haberler

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