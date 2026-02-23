Haberler

Maltepe'de kafede çıkan kavgaya ilişkin 9 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Maltepe'de bir kafede meydana gelen kavgada 9 şüpheli gözaltına alındı. Alkollü olduğu belirtilen bazı kişilerin bir kadına sözlü tacizde bulunmasıyla başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Maltepe'de bir kafede iki grup arasında çıkan kavgaya ilişkin 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Yalı Mahallesi'nde bulunan bir kafede çıkan kavgayla ilgili çalışma yaptı.

Alkollü olduğu öne sürülen bazı kişilerin F.Ö. (23) isimli kadına laf atarak sözlü tacizde bulunduğu, bunun üzerine iki grup arasında tartışma çıktığı belirlendi.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında çıkan kavgada, bazı kişilerin yaralandığı tespit edildi.

Ekiplerce yapılan çalışmada, olaya karıştığı belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, 2 grubun birbirlerine yumruklarla saldırması, kavgaya ayırmak için kafede bulunan kişilerin araya girmesi yer alıyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik
