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Maltepe'de inşaatın dış cephesinde çıkan yangın söndürüldü

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Maltepe Cevizli Mahallesi'nde bir inşaatın dış cephesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Maltepe'de bir inşaatın dış cephesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cevizli Mahallesi'nde bir inşaatın dış cephesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür
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