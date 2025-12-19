MALTEPE'de Gazze'ye yardım amacıyla 'Hayır Çarşısı' kuruldu. Açılış programına katılarak çarşıyı gezen Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, "Maltepe'den Filistin'deki çocuklara, kadınlara ve insanlara insanlık elimizi uzatıyoruz. Bir nebze de olsa yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

Maltepe Kaymakamlığı öncülüğünde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü koordinesinde, gönüllü sivil toplum kuruluşlarının (STK) katılımıyla Maltepe Cumhuriyet Meydanı'nda Gazze'ye yardım amacıyla 'Hayır Çarşısı' kuruldu. Üç gün sürecek etkinlikte yöresel gıda ürünlerinden kıyafetlere kadar birçok ürünün satışı yapılacak. Açılış gününde Maltepelilerin yoğun ilgi gösterdiği çarşıda, ürün satışlarından elde edilecek gelirler Türkiye Diyanet Vakfı Maltepe Şubesi aracılığıyla Gazze'ye ulaştırılacak.

'BİR NEBZE OLSUN YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Açılış gününde 'Hayır Çarşısı'nı ziyaret eden Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, "Maltepe'de yaşayan vatandaşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız bir araya gelerek Kaymakamlığımıza hayır çarşısı açılması talebinde bulundu. Biz de bu talebi olumlu karşıladık. Maltepe'den Filistin'deki çocuklara, kadınlara ve insanlara insanlık elimizi uzatıyoruz. Bir nebze olsun yardımcı olmaya çalışıyoruz. Başta müftülüğümüz olmak üzere Türk Kızılayı, Türkiye Diyanet Vakfı ve sivil toplum kuruluşlarımız destek verdi. Büyük bir ilgi ve kalabalık var. Bir an önce Filistin'de ve dünyanın diğer bölgelerindeki haksızlıkların sona ermesini temenni ediyoruz. Vatandaşlarımızın katılımına teşekkür ediyorum. Etkinliğimiz cuma günü başladı ve pazar akşamına kadar devam edecek. Toplanan tüm yardımlar Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Filistin'deki kardeşlerimize ulaştırılacak" diye konuştu.

'UMARIM İYİ YERLERE GİDECEK'

Maltepe Binbaşı Necati Bey İlkokulu'nun öğrenci ve velileri de 'Hayır Çarşısı'na getirdikleri yiyecekleri satarak etkinliğe katkıda bulundu. Okul Aile Birliği Başkanı Seda Tanyeri, "Bugün arkadaşlarımızla birlikte bu kermeste yer alıyoruz. Umarım iyi yerlere gidecek. Bundan eminiz. Elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Ürünleri velilerimizle birlikte hazırladık. Hepsi el emeği. Bu gönül işi. Herkes elini taşın altına koyarak destek olmak istedi. Hepimiz bir şekilde yardımcı olmaya çalıştık" dedi.

'GAZZE BİZİM KANAYAN YARAMIZ'

Gazze'ye yardım için çarşıyı gezen Ali Gürsoy ise, "Gazze bizim kanayan yaramız. Bu nedenle duyarsız kalmamız mümkün değil. Elimizden geleni yapmak zorundayız. Biz de katkıda bulunduk. Bu organizasyonu düzenleyenlerden Allah razı olsun" diye konuştu.