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Maltepe'de freni arıza yapan kamyonet park halindeki otomobile çarparak durabildi

Maltepe'de freni arıza yapan kamyonet park halindeki otomobile çarparak durabildi
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Maltepe'de freni arıza yapan kamyonet, yokuştan kayarak önce trafik tabelasına, ardından park halindeki otomobile çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

MALTEPE'de freni arıza yapan kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yokuştan kayarak önce trafik tebalasına ardından da caddede park halinde bulunan otomobile çarptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kamyonette ve otomobilde hasar meydana geldi.

Kaza, saat 15.35 sıralarında Esenkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Aydın Caddesi'nden Kani Paşa Caddesi'ne inmek isteyen kamyonetin freni arıza yaptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet önce yoldaki kaldırıma çıkıp trafik tabelasını kırdı. Hızla yokuştan kayan kamyonet caddede park halinde bulunan otomobile çarparak durabildi. Otomobil kamyonetle elektrik direği arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza sonrası ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonetin hızla yokuştan kayarak önce kaldırıma çıkıp trafik tabelasına, ardından da caddede park halinde bulunan otomobile çarptığı anlar görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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